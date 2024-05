Geral Após melhora no clima neste começo de semana, onda de frio deve atingir o Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Em algumas áreas do Estado, a temperatura pode baixar para até 10°C em algumas regiões. (Foto: PMPA)

O Comando Militar do Sul (CMS) comunicou que deve haver queda de temperatura no Rio Grande do Sul a partir da próxima quarta-feira (8), o que pode provocar um aumento nos casos de hipotermia de pessoas isoladas pelas chuvas que aguardam resgate, além de dificultar as condições de resgate e evacuação. Em algumas áreas do Estado, de acordo com o CMS, a temperatura pode baixar para até 10°C em algumas regiões.

Em coletiva realizada em Porto Alegre, os militares informaram ainda que há previsão meteorológica de uma janela de bom tempo em boa parte do estado entre esse domingo (5) e esta terça-feira (7). No entanto, as chuvas ainda devem afetar o extremo sul do Estado nesta segunda-feira (6).

De acordo com o CMS, o resgate e distribuição de alimentos são as prioridades nesse momento. “Nosso foco agora passa a ser a distribuição de alimentos e donativos”, disse durante a coletiva o comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, representante do Ministério da Defesa no Estado.

A coletiva com o CMS ocorreu com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e ministros. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que também estava presente, informou que 70% da capital gaúcha está sem água. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), classificou a situação como “cenário de guerra”.

Previsão de riscos

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) divulgou nesse domingo um alerta de previsão de riscos no RS: “Considera-se MUITO ALTA a possibilidade de novas ocorrências hidrológicas, devido à permanência das inundações e ao aumento do nível fluviométrico em vários municípios, decorrente do deslocamento da onda de cheia, dos acumulados de chuva dos últimos dias e das condições de saturação do solo. Neste cenário de risco hidrológico, encontram-se as mesorregiões: Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Centro-Oriental e Centro-Ocidental Rio-Grandense. Nestas mesorregiões, localizam-se as seguintes bacias hidrográficas, todas em situação crítica, acima da cota de alerta ou de transbordamento: 1) Bacia do Rio Uruguai, que se encontra com níveis elevados em toda sua extensão, acima da cota de transbordamento de Iraí à jusante e ainda em elevação de Garruchos à jusante, agravado pela água oriunda do Rio Ibicuí e possivelmente do Rio Quaraí, caso os níveis se elevem muito com a chuva prevista; 2) Bacia do Lago Guaíba, que receberá toda água que se desloca pela da onda de cheia das Bacias dos Rios Jacuí, Taquari e Antas, Caí, Sinos e Gravataí, todas com níveis acima da cota de transbordamento e em elevação no baixo curso, agravando muito a situação do Lago Guaíba e da cidade de Porto Alegre, uma vez que o muro da Mauá foi projetado para suportar 6 metros de elevação do Lago e o mesmo já se encontra em 5,3 metros, maior nível já registrado; 3) Bacia do Rio Camaquã, somada ao deflúvio proveniente do Lago Guaíba para a Lagoa dos Patos, que pode agravar a condição hidrológica na região de Pelotas, causando inundações, devido à elevação de rios e córregos”. As informações são do jornal O Globo e do Cemaden.

