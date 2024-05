Geral Governadores destinam mais aeronaves e equipes para resgates no RS

O estado do Rio Grande do Sul é de calamidade. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Em meio às fortes chuvas que acometem o Rio Grande do Sul que já deixaram ao menos 78 gaúchos mortos, governadores de todo o País intensificaram durante este final de semana suas contribuições para o Estado. Nomes como Romeu Zema (Minas Gerais), Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro) enviaram mais aeronaves, equipes ou recursos no sábado e domingo.

No caso do Governo de Minas, duas novas aeronaves foram enviadas para reforçar as ações de busca e salvamento nas áreas inundadas. Atualmente, 28 bombeiros militares mineiros auxiliam nas operações.

“Nós mineiros estamos unindo forças para ajudar o Rio Grande do Sul neste momento difícil, em especial aquelas áreas afetadas pelas enchentes. Estamos enviando mais duas aeronaves, como um helicóptero com visão noturna, que vai trabalhar durante a noite no resgate de pessoas que estão em áreas isoladas”, afirmou o governador durante o embarque dos aviões.

Assim como Minas, o estado de São Paulo começou a receber doações para as vítimas da chuva, que estão sendo recebidas no depósito do Fundo Social de São Paulo (FUSSP). O governador Tarcísio de Freitas já enviou equipes de resgate, embarcações e aeronaves.

Já a gestão de Cláudio Castro enviou mais militares neste sábado para atuarem nos resgastes. Segundo o governo, as equipes fluminenses sem o reforço já haviam resgatado mais de cinquenta pessoas com vida.

O catarinense Jorginho Mello deslocou suas equipes para Porto Alegre neste sábado, após os militares terem resgatados 516 pessoas no Sul do estado.

Segundo o último balanço da Defesa Civil, desse domingo, 78 mortes já foram confirmadas. O estado do Rio Grande do Sul é de calamidade. Segundo o governador Eduardo Leite, vive-se um estado de guerra.

Força-tarefa

A força-tarefa integrada de resgate às vítimas das enchentes foi reforçada nesse domingo (5). O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) duplicou a quantidade de embarcações utilizadas na linha de frente dos salvamentos – são, agora, 257 veículos aquáticos envolvidos nas operações. As forças de segurança do Estado, com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), incorporaram mais 526 viaturas à frota veicular, ampliando para quase 1,8 mil o número de automóveis no transporte de vítimas. Ao todo, são mais de 2 mil veículos deslocados para a força-tarefa. As informações são do jornal O Globo e do Palácio Piratini.

