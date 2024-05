Geral Fornecimento de combustíveis pode levar até dez dias para se normalizar em regiões afetadas pelas chuvas no RS

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

A situação obrigou as distribuidoras a mudarem o modal de transporte para conseguir atender a região. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) vem acompanhando de perto o fornecimento de combustíveis para a região atingida pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O insumo é importante para o trabalho das equipes de resgate e contenção de danos.

A expectativa da entidade é de que o abastecimento seja completamente regularizado no Estado em uma semana, no máximo em dez dias – se as chuvas não aumentarem. O nível do Guaíba, que chegou a 5,33 metros na manhã desse domingo, vem baixando lentamente.

“Não temos desabastecimento generalizado, são pontuais. Somente dez cidades estão completamente isoladas, com os 50 postos fechados”, diz Roberto Ardenghy, presidente do IBP.

A situação obrigou as distribuidoras a mudarem o modal de transporte para conseguir atender a região. O abastecimento é normalmente feito por ferrovias, mas elas pararam, e o combustível teve de ser transportado pelas estradas, única alternativa, mesmo com os bloqueios. O consumo de combustível caiu 28% desde o início das cheias com muitas cidades paralisadas:

“Há mais de mil caminhões andando pelo estado. A ANP (Agência Nacional do Petróleo) permitiu flexibilidade na mistura de álcool e biodiesel para não prejudicar o abastecimento, em caráter excepcional, que não terá qualquer efeito nos motores”, afirma Ardenghy.

As indústrias de petróleo ligadas ao IBP vêm fornecendo combustíveis, gratuitamente para os veículos que estão sendo usados no resgate e recuperação pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros e Exército, como gasolina, diesel e querosene de aviação.

O IBP também está ajudando com a oferta de embarcações e helicóptero para os resgates, além distribuição de refeições, cestas básicas, água, itens de higiene, roupas, cobertores, colchões e alojamento para abrigar a população afetada e os que estão trabalhando.

Calamidade

O IBP divulgou uma nota nesse domingo: “O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) se sensibiliza com a situação de calamidade pública decretada no Rio Grande do Sul, em decorrência das fortes chuvas que assolaram a região na última semana. O IBP e suas associadas, cientes da sua função social de manter o país abastecido de combustíveis, estão trabalhando de forma ininterrupta e em conjunto com órgãos de segurança do Estado, de defesa civil, de regulação e do governo federal para levar derivados a todos os pontos de abastecimento do Estado. Além da revisão de toda a logística de distribuição de combustíveis em função da interrupção de estradas e do alagamento de infraestruturas importantes, as empresas têm conduzido as ações para viabilizar o resgate de pessoas e minimizar os impactos à população: (i) doação de diesel, gasolina e querosene de aviação para Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Exército na região de Canoas; (ii) disponibilização de embarcações e de helicóptero para apoio às ações de resgate das vítimas; (iii) distribuição de refeições, cestas básicas, água potável, itens de higiene, roupas de cama, cobertores e colchões; e (iv) alojamento para abrigar a população afetada e acomodação para funcionários das companhias e suas famílias impactadas. Mantemos o compromisso de continuar trabalhando de forma integrada, monitorando a evolução da situação e apoiando as autoridades nas ações necessárias para a normalização da situação”. As informações são do jornal O Globo e do IBP.

