Geral Cenário de guerra no RS: Arroio do Meio tem casas e carros destruídos, lama e escombros pelas ruas

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Imagens mostram a completa destruição causada pela força das águas na cidade. (Foto: Reprodução)

Depois que o nível da enchente baixou na cidade de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, o cenário que ficou parece de guerra, revelando a completa destruição causada pela força das águas, conforme classificaram os moradores.

Cidade arrasada

As imagens mostram galhos de árvores, restos de construções e lama cobrindo as ruas. Casas foram completamente destruídas e carros que foram arrastados pela enxurrada estão espalhados e quebrados no meio dos caminhos.

De acordo com relatos, as pessoas que moravam às margens do rio perderam praticamente tudo. O município teve seus acessos bloqueados após a queda das pontes que faziam a ligação com a cidade vizinha de Lajeado.

Serviços básicos

Segundo informações da prefeitura local, 90% da população de Arroio do Meio ficou sem acesso a serviços básicos, como fornecimento de água e energia elétrica, em decorrência da enchente devastadora.

As autoridades locais estão empenhadas em restabelecer os serviços essenciais e prestar assistência às famílias desabrigadas. A reconstrução da cidade será um desafio após tamanha destruição causada pelas fortes chuvas e inundações na região.

Hospitais

Em outra frente, hospitais de cinco cidades do Estado receberam, neste domingo (5/5), insumos médicos para manter os atendimentos à população. Da base aérea de Canoas, as aeronaves decolaram ao longo de todo o dia rumo a Caxias do Sul, Lajeado, São Jerônimo e Santa Cruz do Sul (seguindo para Estrela e Cachoeira do Sul).

O transporte por via aérea, com helicópteros e aviões, foi necessário em virtude dos problemas e interrupções registrados nas rodovias do Rio Grande do Sul após as cheias dos últimos dias. A ação foi realizada pela Secretaria da Saúde (SES), em parceria com a Aeronáutica e Marinha do Brasil.

Entre os insumos enviados estão soluções (básicas e ácidas) usados para hemodiálise, que foram de helicóptero para Lajeado. Para Caxias do Sul, uma aeronave cedida por uma empresa privada transportou hipoclorito e imunológico.

Dois aviões (um monomotor e outro bimotor) saíram de Canoas com destino a Santa Cruz do Sul. De lá, o material com insumos para hemodiálise, hipoclorito e imunológico, seguiram para Cachoeira do Sul e Estrela. Também foram transportados, por meio de um helicóptero da Marinha, 30 torpedos de oxigênio para a cidade de São Jerônimo. As informações são da CNN e do Palácio Piratini.

