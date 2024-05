Geral Cheia do Rio dos Sinos atinge 32 mil pessoas em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Imagens da Casa de Bombas do Arroio Gauchinho e o dique com a erosão de um trecho no lado de São Leopoldo. (Foto: Décio Marques/SEMAM)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Novo Hamburgo calculam que cerca de 32 mil pessoas foram impactadas pela maior cheia da história do Rio dos Sinos no Município. O número representa a população dentro da área onde chegou a água, atingidas total ou parcialmente, não significando desabrigados. A avaliação levou em conta os setores censitários do IBGE (censo), dentro da área com cota 9 metros.

Imagens aéreas mostram que o dique no lado de Novo Hamburgo permanece intacto em toda a sua extensão. As imagens também mostram que o que ocorreu na tarde deste sábado foi a erosão de um trecho do dique ao lado da Casa de Bombas do Arroio Gauchinho, no bairro Santo Afonso, no lado de São Leopoldo, em uma extensão entre 40 metros e 60 metros, aparentemente não muito profunda.

O Rio do Sinos estava com 9,03 metros na medição das 17h desse domingo (5), depois de atingir o pico histórico na madrugada de sexta-feira de próximo a 10 metros, conforme estimativas dos técnicos da Comusa, que tiveram dificuldades para acessar a régua por causa do volume de água.

A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas da Rede Municipal de Ensino por tempo indeterminado até que seja possível a retomada das atividades nas escolas.

A Comusa – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo – continua com a suspensão temporária da captação de água no Município. Não há previsão para a retomada na captação.

O transporte coletivo circulará nesta segunda-feira (6) com a grade de horários de sábado.

Voluntários

A Prefeitura de Novo Hamburgo orienta, aos voluntários e/ou ONGs que solidariamente querem fornecer marmitas e refeições prontas aos atingidos pela enchente nos pontos de abrigamento, para a nova dinâmica de distribuição das refeições. IMPORTANTE: ANTES DE REALIZAR O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO, os voluntários devem contatar o número 9-9528-7679 da Central de Refeições Prontas, informar a quantidade a ser preparada e confirmar um destino para a doação. A medida visa uma melhor organização da distribuição e para evitar o desperdício de alimentos. Os voluntários e/ou ONGs que já estavam fornecendo alimentação em pontos de abrigamentos podem seguir com a destinação nos mesmos locais.

A coordenação da Central de Doações na Fenac solicitou aos voluntários que estão trabalhando ou trabalharão nos pavilhões evitem vir de carro até o local, que apresenta grande fluxo de veículos nas vias do entorno, já que felizmente a solidariedade hamburguense está grande e o volume crescente de doações. A sugestão é que o deslocamento seja realizado por meio de transporte por aplicativo e/ou carona.

Neste momento, a Central de Doações na Fenac precisa principalmente de leite e alimentos não-perecíveis como arroz, feijão e massa. Além disso, são necessárias doações de colchões, lençóis e fronhas. A entrada é pela Rua Araxá, nº 505, no bairro Ideal, das 9h às 19h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/cheia-do-rio-dos-sinos-atinge-32-mil-pessoas-em-novo-hamburgo/

Cheia do Rio dos Sinos atinge 32 mil pessoas em Novo Hamburgo

2024-05-05