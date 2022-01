Brasil Prefeito de Capitólio anuncia o fechamento do turismo aquático na cidade

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Prefeito Cristiano disse que desde 2020, quando houve uma tromba d'água e duas pessoas morreram, é feito um trabalho de conscientização nas cachoeiras

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (Progressista), anunciou neste domingo (09) o fechamento do turismo aquático na cidade.

Segundo o chefe do Executivo, estão fechadas as entradas dos cânions e também do local conhecido como Cascatinha, até que se tenha um parecer técnico da Defesa Civil sobre as condições do local. Cristiano disse ainda que conversou com o prefeito de São José da Barra, Serginho (PSB), que concordou com o fechamento do Vale dos Tucanos.

No sábado (08), a queda de paredão de cânion no Lago de Furnas deixou oito mortes, segundo os bombeiros de Minas Gerais. As causas do desabamento ainda não foram esclarecidas; Marinha e Polícia Civil investigam. As buscas pelos desaparecidos recomeçaram às 5h deste domingo. Um vídeo mostra o momento em que um dos cânions atinge as lanchas.

Prefeito de Capitólio

Em entrevista na manhã deste domingo, além do fechamento do turismo aquático em Capitólio, Cristiano disse que desde 2020, quando houve uma tromba d’água e duas pessoas morreram, é feito um trabalho de conscientização nas cachoeiras, com as empresas e donos de lanchas.

“Nós temos dentro do município uma legislação que proíbe a ancoragem dentro do cânion e as pessoas nadarem lá. Então eles já têm essa noção, essa dimensão da tromba d’água e essa fatalidade que aconteceu a gente acredita, e precisamos de parecer técnico, não tem relação com tromba d’água. Precisamos de um parecer técnico, de uma equipe técnica, para ter uma avaliação do local e a partir daí criarmos critérios de segurança já pensando em uma fatalidade como essa”, explicou Cristiano. O prefeito ressaltou ainda que, pelas imagens do acidente, as embarcações estavam dentro do ordenamento marítimo permitido.

“Temos a delegacia de Marinha em São José da Barra que faz essa fiscalização de se cumprir as Normas de Autoridade Marítima [Normam]. Pelo o que a gente tem, que é utilizado dentro do turismo, estava tudo dentro dos conformes”, afirmou.

