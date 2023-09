Brasil Prefeito de cidade no Rio sugere castrar mulheres para controlar nascimentos

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Mário Esteves: “O que não falta em Barra do Piraí é criança. Tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, Mário Esteves (PROS), sugeriu “castrar” as mulheres para controlar a quantidade de crianças na cidade. A afirmação foi feita durante discurso em que Esteves falou sobre a construção de creches e disse que o que não falta na região são crianças e, por isso, é necessário “controlar essa população”.

“O que não falta em Barra do Piraí é criança. Tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população. É muito filho, cara. É no máximo dois”, declarou. O discurso aconteceu no último dia 14, durante inauguração de uma estrada na cidade.

Na ocasião, Esteves falou que mais duas creches serão inauguradas em Barra do Piraí em outubro e reclamou da quantidade de crianças na cidade, o que gera a necessidade de construir muitas creches.

O prefeito ainda defendeu a criação de uma lei para limitar quantos filhos cada família pode ter. “Tem que fazer uma lei lá na Câmara, no máximo dois [filhos]. Haja creche para ser construída ao longo dos próximos anos. Tinha que ser um processo federal, estadual, municipal, porque precisa, sim, desse controle. É muita responsabilidade colocar filho nesse mundo”, disse Esteves.

Reações negativas

A vereadora Kátia Miki (Cidadania) repudiou em nota: “Nesse vídeo, divulgado ao vivo pela rede social da prefeitura municipal de Barra do Piraí na quinta-feira (14), o prefeito municipal, aos aplausos de alguns e risadas de outros, sugere que as mulheres da cidade devam ser ‘CASTRADAS’. Tamanho é o desrespeito e a falta de empatia às mulheres, que o prefeito se refere a nós como se fôssemos ‘bichos’ sujeitas ao controle da prole, ignorando o fato de que as mulheres não geram os filhos sozinhas”.

Em nota, a assessoria do prefeito explicou a fala: “O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, entende que a laqueadura seja um dos procedimentos para o incremento do planejamento familiar, assim como a vasectomia. Jamais teve a intenção de promover qualquer tipo de prática danosa ou preconceituosa às mulheres. Prova disso, são os investimentos que a prefeitura tem aplicado no Hospital Maria de Nazaré – a Pérola do Vale – e nos programas Saúde da Mulher e Saúde do Homem, onde o planejamento familiar é discutido. Foi um momento de descontração na inauguração de uma importante via de escoamento de produção e de desenvolvimento na cidade, tema central do evento e que é o principal destaque. Qualquer ilação com esse assunto mostra desconhecimento político, uma vez que castrar é esterilizar. A utilização da linguagem vai muito mais para quem quer difundir a confusão na mente do outro, quando deveria explicar”.

