Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre é assaltado em Brasília

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sebastião Melo teve o celular roubado ao realizar caminhada matinal. (Foto: Ederson Nunes/Arquivo CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, teve o celular pessoal roubado em uma rua de Brasília no início desta quarta-feira (29). De acordo com nota oficial divulgada por sua assessoria, o chefe do Executivo municipal realizava caminhada matinal por volta das 6h quando foi abordado por um assaltante armado com faca.

Ele estava sozinho próximo a um parque e, diante de ameaça, entregou o aparelho ao criminoso, que estava aparentemente sob efeito de drogas e fugiu em seguida. Não houve agressão: apenas o susto e a decisão de redobrar os cuidados com a sua segurança nesse tipo de situação, conforme relatou durante entrevista a uma emissora de rádio, horas depois.

Agenda oficial

O emedebista cumpre desde a terça-feira (28) uma série de compromissos na capital federal até esta quinta-feira (30), em pautas como busca de financiamento para obras de infraestrutura, recursos para o transporte coletivo e revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. Ele ainda deve se reunir com representantes de instituições internacionais de fomento.

Depois Sebastião Melo – que vai completar 64 anos no dia 24 de julho – embarcará para sua cidade natal, Piracanjuba (GO), mediante licença temporária do cargo para visitar a mãe. Ele tem retorno previsto para Porto Alegre no domingo (3) – até lá, o comando da prefeitura está com o vice, Ricardo Gomes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre