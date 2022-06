Rio Grande do Sul Termina nesta quinta no RS prazo para licenciamento dos veículos com placas de final 1 a 5

Já os veículos com placas de finais 6, 7, 8, 9 e 0 têm até o dia 31/07 para quitar o licenciamento, estando o documento de 2021 válido até essa data. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O DetranRS alerta proprietários de veículos com placas terminadas em 1, 2, 3, 4 e 5 que o último dia para regularizar o licenciamento anual 2022 é nesta quinta-feira (30). Por isso, quem ainda possui débitos em aberto, como quem quitou apenas o IPVA, deve efetuar os pagamentos pendentes.

Já os veículos com placas de finais 6, 7, 8, 9 e 0 têm até o dia 31 de julho para quitar o licenciamento, estando o documento de 2021 válido até essa data.

Sobre o licenciamento

O licenciamento anual do veículo é composto de: IPVA, que tem calendário diferente (com vencimento em abril, ou junho para quem realizou o parcelamento); Seguro Obrigatório DPVAT (a tarifa para 2022 é zero para todos os veículos); taxa de licenciamento anual e eventuais multas vencidas. Será considerado devidamente licenciado o veículo cujo proprietário quitar todos os itens, desde que não haja nenhuma outra pendência bloqueante, como comunicação de venda sem transferência, ou chamado de recall em atraso, por exemplo.

O DetranRS recomenda que o proprietário verifique se o veículo foi efetivamente licenciado para o ano de 2022, acessando o site oficial www.detran.rs.gov.br, clicando no link “consulta de veículo”. É importante confirmar se foram quitados todos os débitos exigíveis e se o veículo não possui nenhuma outra pendência ativa. Com isso, pode-se evitar transtornos futuros.

Só digital

O certificado de licenciamento CRLV em papel-moeda não é mais emitido em todo o País. Hoje, o padrão é o documento digital, acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Caso queira, o proprietário tem ainda a opção de imprimir uma versão em papel A4 em qualquer impressora. Esse documento possui um código de verificação e é aceito pela fiscalização em todo o Brasil. Saiba como gerar o seu CRLV digital, ou imprimir o documento no site do DetranRS, menu “veículos”, box “licenciamento”.

Pagamento por Pix e rede bancária conveniada

Neste ano, o pagamento de débitos de veículos registrados no estado do Rio Grande do Sul pode ser feito por meio de:

1) bancos conveniados ao DetranRS: Banco do Brasil (só para clientes BB), Banrisul (incluindo sua rede de correspondentes bancários), Bradesco ou Sicredi. Clientes desses bancos podem utilizar os canais de atendimento facilitado disponíveis, tais como aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos, WhatsApp (Banco do Brasil), etc;

2) Pix, sendo necessário gerar o código no aplicativo IPVA RS, ou nos sites oficiais: portal rs.gov.br, do DetranRS ou da Fazenda Estadual;

3) uma instituição financeira autorizada pelo DetranRS, na modalidade da contratação de um empréstimo/financiamento, sobre o qual incidirão tarifas e juros. A lista dessas empresas está no site www.detran.rs.gov.br > Menu veículos > Financiamento de débitos do veículo com cartão.

