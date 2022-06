Esporte Presidente do Santos, sobre possível saída de Neymar do PSG: “Achar que não vamos fazer alguma coisa chega a ser inocência”

Imprensa europeia indica que brasileiro não continuará no clube de Paris, e cartola do Peixe fala em "estratégia" no Conselho Deliberativo. Foto: Reprodução

O futuro de Neymar é, mais uma vez, motivo de especulações. Agora, em razão de informações divulgadas por veículos da imprensa europeia indicando que o PSG já teria comunicado ao estafe do jogador que não conta com ele para a próxima temporada. O tema, é claro, não demorou a reverberar no Santos, clube que o formou e que tem interesse em repatriá-lo.

O desejo foi confirmado pelo presidente do Peixe, Andres Rueda, em reunião do Conselho Deliberativo na noite de terça-feira (28). Segundo informações do jornal A Tribuna, o dirigente disse aos associados que já existem movimentações no sentido de trazer o camisa 10 de volta à Vila Belmiro. Mas afirmou que não poderia entrar em detalhes.

“Hoje, recebi mais de 70 ou 100 mensagens sobre o Neymar. Gente, esse Conselho Deliberativo e essa gestão vieram da mesma chapa. Vocês votaram neste presidente, e espero que confiem um pouco mais em mim. Pedir ou achar que não vamos fazer alguma coisa em relação ao Neymar chega a ser até inocência. Mas não é na imprensa que vamos falar. Existem maneiras de fazer. Aqui no Conselho Deliberativo, me desculpem, eu não posso comentar. Tem estratégia. No Comitê de Gestão, temos algumas ações nesse sentido”, disse Rueda.

Os rumores de saída de Neymar do PGS têm crescido nas últimas semanas, desde o fim de mais uma temporada europeia com cara de frustração para o clube da capital francesa. Uma reformulação tem sido conduzida, com mudança de treinador e negociação de atletas, e o brasileiro pode ser o próximo a partir. Segundo o jornal “El País”, a própria equipe do atacante já teria sido comunicada de que o jogador mais caro de todos os tempos não seguirá no Parque dos Príncipes.

