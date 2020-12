Rio Grande do Sul Prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst morre aos 76 anos

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Ele fazia tratamento contra um câncer há dois anos, mas vinha sendo discreto sobre seu estado Foto: Divulgação Ele fazia tratamento contra um câncer há dois anos, mas vinha sendo discreto sobre seu estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst (PSD), morreu na noite deste domingo (20), aos 76 anos, após ficar hospitalizado desde a manhã de quarta-feira. A confirmação do falecimento ocorreu pela Secretaria Municipal de Comunicação pouco antes das 22 horas.

Ele fazia tratamento contra um câncer há dois anos, mas vinha sendo discreto sobre seu estado. No início da manhã da última quarta-feira ele passou mal e foi levado de sua residência ao Hospital Ana Nery por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Kirst passou por uma série de exames e a situação dele piorou ao longo da madrugada de quinta-feira.

Telmo Kirst nasceu em Santa Cruz no dia 7 de abril de 1944. Ele cursou Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, onde exerceu a presidência do diretório acadêmico.

Elegeu-se vereador de Santa Cruz do Sul com menos de 30 anos e sete anos depois foi eleito deputado federal, permanecendo no Congresso Nacional por mais de duas décadas. Durante um período também dividiu-se entre deputado federal e vice-prefeito de Arno Frantz.

Além disso, por duas ocasiões foi secretário estadual de Transportes no governo Jair Soares (na década de 80) e secretário de Obras no governo Antônio Brito (na década de 90). No início dos anos 2000, ainda elegeu-se deputado estadual.

No governo de Germano Rigotto presidiu a Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) e a CRM (Companhia Riograndense de Mineração) no governo Yeda Crusius. Em 2012 foi eleito prefeito pelo PP, sendo reeleito em 2016.

No ano passado, Telmo deixou o PP depois de mais de quatro décadas e assinou a filiação ao PSD. Os atos fúnebres e o horário de sepultamento ainda não foram informados. Também ainda não há confirmação sobre quem assumirá o cargo de prefeito até o fim do ano.

