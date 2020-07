Política Prefeito de São Leopoldo testa positivo para a Covid-19

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Ary Vanazzi apresenta sintomas como coriza, dor de cabeça e tosse Foto: Reprodução/Facebook Ary Vanazzi apresenta sintomas como coriza, dor de cabeça e tosse. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, informou, nesta quarta-feira (22), que o prefeito Ary Vanazzi (PT), 61 anos, está com o novo coronavírus. O teste rápido com amostra de sangue para detectar a Covid-19 no chefe do Executivo foi realizado pela equipe técnica do Centro de Testagem Municipal.

“Vanazzi está bem, apresenta apenas sintomas leves como coriza, dor de cabeça e tosse, e cumprirá isolamento domiciliar conforme os protocolos de saúde e seguirá trabalhando e coordenando os trabalhos da gestão municipal de casa, com reuniões on-line”, diz nota da prefeitura.

Os familiares e pessoas que tiveram contato com o prefeito serão monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. “A testagem está sendo realizada em todos os servidores que estavam atuando presencialmente na última semana nas unidades de saúde, demais espaços de atendimento público e no Centro Administrativo”, afirma o Executivo municipal.

