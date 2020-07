Os recursos devem recompor eventuais quedas de repasse para o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) em razão da pandemia do novo coronavírus. O texto segue para análise do Senado.

Os fundos estão previstos na Constituição e são compostos por impostos arrecadados pelo governo federal. A distribuição aos entes da Federação busca promover o equilíbrio socioeconômico entre eles. Os repasses são feitos com base no número de habitantes e na renda per capita.