Rio Grande do Sul Banrisul doa à UFRGS equipamento que agilizará o diagnóstico do coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Extrator automático de RNA foi doado à universidade Foto: ICSB/Divulgação Extrator automático de RNA foi doado à universidade. (Foto: ICSB/Divulgação) Foto: ICSB/Divulgação

O Banrisul doou para o laboratório do ICBS (Instituto de Ciências Básicas da Saúde) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) um equipamento extrator automático de RNA e materiais para a realização de 8 mil testes para detectar o coronavírus.

O equipamento agilizará o diagnóstico de detecção da Covid-19, trazendo mais eficiência operacional para os testes voltados à identificação da distribuição do vírus entre os profissionais da saúde, de serviços essenciais e na população em geral. Com o extrator, o número de testagens diárias passará de 80 para 896.

O ato simbólico de entrega do equipamento ocorreu por meio de uma videoconferência, nesta quarta-feira (22), com a presença do governador Eduardo Leite, do reitor da UFRGS, Rui Vicente Oppermann; da diretora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Ilma Brum da Silva; do presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho; e do vice-presidente do banco, Irany Sant’Anna Junior.

O governador destacou que “o Banrisul já vinha fazendo, como instituição financeira, parte do enfrentamento à Covid-19, abrindo créditos e condições especiais aos clientes, mas foi além com a viabilização de recursos e doações de equipamento e insumos necessários, expressando a sua responsabilidade e confirmando a afinidade que tem com os gaúchos”.

O presidente do Banrisul avaliou que, diante do momento delicado em que a sociedade está vivendo, a instituição se mostra solidária e atenta às demandas relevantes da comunidade para enfrentar essa situação de adversidade.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul