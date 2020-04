Porto Alegre Prefeitura abre concurso para cargos de nível superior

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Processo seletivo, coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, oferece oito vagas. Foto: Cristine Rochol/PMPA Processo seletivo, coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, oferece oito vagas. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre abriu concurso para preenchimento de cargos em várias áreas de nível superior. O processo seletivo é coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. No total, são oito vagas – economista (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), estatístico (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), nutricionista e médico veterinário (1). O regramento dos concursos públicos 621 a 628 consta no Edital de Abertura 32/2020, divulgado em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre), na noite de terça-feira (7). Também está disponível na página da Fundatec a banca executora.

As inscrições devem ser feitas via internet, no site da Fundatec, até as 17h do dia 4 de maio. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição no site da banca organizadora do certame e após emitir o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário) para pagamento da taxa de R$ 206,00. O valor deverá ser pago até 5 de maio, em qualquer agência bancária ou casa lotérica. No momento da inscrição, o candidato deverá enviar, via upload, uma foto digital atualizada de seu rosto, em que necessariamente apareçam a sua face descoberta e os seus ombros.

A prova será composta de 60 questões, de múltipla escolha, e terá caráter eliminatório. O candidato terá quatro horas para responder às questões. A data provável de aplicação da prova é prevista para 31 de maio, em local a ser divulgado posteriormente.

As informações estão disponíveis nos sites da Fundatec Concursos e da Prefeitura de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre