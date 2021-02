Rio Grande do Sul Prefeitura de Canoas lança campanha que reforça cuidados contra o coronavírus no Carnaval

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Campanha Aglomera Não! acontece durante o feriadão de Carnaval. (Foto: Prefeitura de Caonas/Divulgação)

O Carnaval será diferente neste ano, sem festas, blocos de rua e desfiles de escolas de samba. As restrições impostas no País lembram que a pandemia ainda não acabou. Por isso, a Prefeitura de Canoas decidiu intensificar os cuidados contra o coronavírus nos próximos dias, com o lançamento da campanha “Aglomera Não!”. A iniciativa tem como foco a conscientização da população sobre a necessidade de manter os cuidados com a prevenção e o distanciamento social.

A campanha prevê um conjunto de ações que visam orientar, prevenir, monitorar e diminuir os efeitos da pandemia. Entre as atividades está a realização de blitz nos próximos quatro dias pela cidade, com o apoio da Guarda Municipal.

Para o Carnaval, o Aglomera Não! prevê inserções em rádios e a circulação de carros de som nos bairros. As iniciativas, desenvolvidas pelo Escritório de Comunicação da Prefeitura, terão desdobramento em diferentes plataformas, com um trabalho nas redes sociais e site da Prefeitura. Na próxima semana, a divulgação será reforçada com anúncios em paradas de ônibus, busdoor e faixas.

Aglomera Não! é uma ação conjunta de diferentes órgãos da administração municipal de Canoas, sob a coordenação da Secretaria de Governança e Enfrentamento à Pandemia.

“Não se trata apenas de uma campanha publicitária. É uma ação concreta da Prefeitura de Canoas, que tem o sentimento não só de proteger a saúde das pessoas nesse momento de Carnaval, mas de preservar a vida ali na frente das pessoas que possam vir a ser contaminadas pelo coronavírus. Precisamos entender que ainda é o momento do afastamento, do distanciamento, de manter todos os cuidados”, explica o secretário Felipe Martini.

