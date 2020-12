Verão Prefeitura de Capão da Canoa amplia restrições durante a madrugada

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A prefeitura de Capão da Canoa estima que a população do município aumente em dez vezes neste feriadão de Ano Novo, passando de 100 mil para um milhão de pessoas. Na tentativa de evitar novas aglomerações, como as registradas nos últimos dias, a prefeitura do município decidiu ampliar as restrições.

O novo decreto municipal de Capão da Canoa determina o fechamento do comércio não essencial durante a madrugada, entre a 1h e as 9h. Entram nesta categoria restaurantes e bares, que vêm recebendo grande público desde o início da temporada.

Os estabelecimentos que desobedecerem as normas poderão ser multados em até R$ 21.638, além de serem interditados. A prefeitura garantiu que realizará fiscalizações junto à Brigada Militar para garantir que as medidas sejam cumpridas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Verão