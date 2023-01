Rio Grande do Sul Prefeitura de Capão da Canoa inicia obra de duplicação da Avenida Iguaçu, em Curumim

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Ação faz parte do cronograma de trabalhos da Secretaria de Obras e Saneamento em parceria com a Subprefeitura do distrito. Foto: Júlia Bozzetto Foto: Júlia Bozzetto

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Capão da Canoa iniciou nesta semana a obra de duplicação da Avenida Iguaçu, em Curumim. A finalidade é qualificar e ampliar o acesso ao distrito, que possui, além da população fixa, muitos turistas e visitantes durante a temporada de veraneio.

De acordo com o Secretário de Obras e Saneamento, Ricardo Matos, foi iniciada a escavação para criar a estrutura para a pista e posterior pavimentação asfáltica. “Essa é mais uma obra de infraestrutura que visa qualificar a mobilidade urbana e facilitar a vida das pessoas que acessam o local”, destaca.

Para o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, a obra da Avenida Iguaçu, bem como outras que estão sendo realizadas no município, é essencial e acompanha o desenvolvimento de Capão da Canoa. “Nossa cidade cresce rapidamente, expandindo a população do Centro para os distritos e, com isso, direcionando investimentos para essas localidades. Estamos fazendo um trabalho coletivo para abranger a infraestrutura urbana de toda a cidade, com foco em atender as demandas da comunidade”, explica.

