Rio Grande do Sul Prefeitura de Pelotas pede para moradores deixarem áreas de risco

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, apelou aos moradores para que acreditem nos avisos de alerta. (Foto: Michel Corvello)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Pelotas, município situado no Sul gaúcho, solicitou aos moradores que evacuem as áreas com risco de inundação. O alerta foi para os bairros de Valverde e Santo Antônio.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a prefeitura alertou que o nível da água nesses locais está subindo com maior velocidade e há chances de inundação.

Moradores devem deixar suas residências e buscar abrigo em locais seguros, informou a gestão municipal. “Localidades dos dois balneários devem evacuar imediatamente! As águas já estão subindo! Não esperem!”, diz o comunicado.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, apelou aos moradores para que acreditem nos avisos de alerta e deixem as áreas de risco. “Acreditem no que está sendo dito, a gente está ouvindo pesquisadores, a ciência e a gente está agindo para prevenir a vida humana”, disse em live publicada no Instagram.

Pelotas tem cerca de 100 mil moradores em áreas consideradas de risco. Para evacuar esses locais, os habitantes contam com o auxílio de militares.

Rio Grande

A prefeitura do município de Rio Grande, também no Sul do Estado, transferiu o atendimento emergencial para outro hospital. Devido ao aumento no nível da água na Lagoa dos Patos, os atendimentos feitos na Emergência Hospitalar serão ofertados temporariamente no Hospital de Cardiologia.

A instituição de saúde prioriza casos de urgência e emergência. “Essa medida visa garantir a continuidade e a qualidade no atendimento às urgências, sem prejuízo aos pacientes. Ressaltamos a importância de priorizar o acesso para casos de urgência e emergência, considerando o atual cenário”, diz o comunicado.

Rio Grande é um município vizinho a Pelotas e ambos são afetados pelo aumento da Lagoa dos Patos. De acordo com as prefeituras dessas cidades, o nível da água na lagoa chegou a 2,37 na manhã dessa sexta-feira (10).

A Lagoa dos Patos recebe água da chuva de metade do Estado. É uma grande bacia hidrográfica. Todo volume do Guaíba, que banha Porto Alegre e a Região Metropolitana, por exemplo, vai para a lagoa. O único ponto de saída para o oceano é um pequeno canal.

Quanto mais rápido essa água toda for para o oceano, melhor é para os gaúchos castigados pelas enchentes, mas isso depende do vento.

Nessa sexta, a corrente de vento veio do nordeste, que empurra a água para dentro do continente. Nos próximos dias, o vento virá do sul, o que também represa as águas dentro da lagoa. O ideal seriam ventos do noroeste, que ajudariam a jogar a água para o mar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-pelotas-pede-para-moradores-deixarem-areas-de-risco/

Prefeitura de Pelotas pede para moradores deixarem áreas de risco

2024-05-10