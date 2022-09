Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre dialoga com empresas sobre o serviço de moto por aplicativo

29 de setembro de 2022

Gestores municipais ressaltaram a preocupação com a segurança dos passageiros

A Secretaria de Mobilidade Urbana e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) reuniram-se nesta quinta-feira (29), com representantes da 99 e da Uber para tratar do transporte de passageiros por aplicativo com moto, em Porto Alegre.

Durante o encontro, o secretário Adão de Castro Júnior e o diretor técnico da EPTC, Flávio Caldasso, reforçaram a preocupação da administração pública com a segurança dos passageiros, já que os dados mostram o elevado número de vítimas de trânsito em ocorrências envolvendo motocicletas. Das 30 vítimas fatais em sinistros na Capital registrados no primeiro semestre, 18 envolveram motocicletas (15 condutores e três pedestres).

“Foi uma conversa bastante produtiva para entender como o serviço está sendo prestado em Porto Alegre. Mostramos que estamos abertos ao diálogo e externamos nossa preocupação em relação à segurança e ao conforto do passageiro, bem como com a higiene pelo compartilhamento do capacete”, destacou Castro Júnior.

No encontro, as duas empresas que operam o serviço na Capital demonstraram interesse em discutir a regulamentação do serviço. “Vamos avaliar a partir das informações que recebemos, inclusive para ver a base legal que as empresas estão usando, e voltaremos a nos reunir para iniciar o estudo visando regulamentar o serviço”, ressalta o secretário de Mobilidade Urbana.

