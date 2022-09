Rio Grande do Sul Eleitorado do Rio Grande do Sul tem novo canal de atendimento

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

O atendimento é feito pelo WhatsApp (51) 2312-2015 e funciona em conjunto com o “SOS Eleições” e o serviço “Tira Dúvidas Eleitoral” do TSE Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) lançou na quarta-feira (28) a nova versão do seu “chatbot”, voltado à orientação dos eleitores até o dia das eleições.

O atendimento é feito pelo WhatsApp (51) 2312-2015 e funciona em conjunto com o “SOS Eleições” e o serviço “Tira Dúvidas Eleitoral” do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com a possibilidade de interação com servidores do TRE-RS, aptos a resolver questões que não possam ser atendidas pelo mecanismo de resposta automática.

Isso inclui os casos que possuem pequenas divergências cadastrais, que impeçam a localização robotizada dos dados. Foram priorizadas as questões mais comuns nos dias que antecedem a eleição, como a consulta ao número do título de eleitor, a situação eleitoral e os locais de votação.

Também há informações sobre como votar, justificar o voto e também como encaminhar uma denúncia de irregularidade eleitoral às autoridades. A expectativa é de que o robô consiga atender 90% das consultas realizadas sem necessidade de intervenção humana. Porém o atendimento humanizado estará disponível sempre que necessário.

Importante reforçar que o aplicativo e-Título é sempre a melhor alternativa para obtenção de dados sobre a situação do eleitor, servindo inclusive como documento para votar, se tiver foto da eleitora ou do eleitor.

