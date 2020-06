Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre distribui 244 toneladas de alimentos para alunos da rede pública

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Repasse garante que estudantes mais carentes tenham em casa as refeições que fariam nas escolas Foto: Anselmo Cunha/PMPA Repasse garante que estudantes mais carentes tenham em casa as refeições que fariam nas escolas. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Durante o período de isolamento social, em virtude da pandemia de coronavírus, a prefeitura já distribuiu mais de 244 toneladas de alimentos às famílias de alunos da rede municipal de ensino.

Foram beneficiados estudantes de escolas municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil (rede pública estatal), assim como as crianças matriculadas nas escolas comunitárias (rede pública não estatal).

“O repasse dos gêneros tem o objetivo de assegurar que os alunos das famílias mais carentes mantenham em casa as refeições que seriam feitas nas instituições de ensino se houvesse atividades presenciais”, afirma o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito. As aulas estão suspensas desde o final de março.

A logística de distribuição dos kits é organizada pela própria escola, junto com seu conselho escolar, resguardando as medidas de segurança contra a propagação do coronavírus, como uso de máscara, higienização e distanciamento. Os pais ou responsáveis precisam assinar a comprovação do recebimento dos alimentos.

Os gêneros alimentícios distribuídos já constavam dos estoques das escolas e também são provenientes de aquisições da Secretaria Municipal de Educação nos últimos dois meses – nesta semana, ocorre o cronograma da segunda entrega de alimentos nas escolas municipais de Educação Infantil. Incluem hortifrutigranjeiros, como ovos, legumes e frutas, e não perecíveis, como arroz, farinha e feijão, além de carnes, como frango ou peixe em conserva. Os recursos, em sua totalidade, são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do governo federal.

A medida tem amparo na Lei Federal 13.987, de 7 de abril, que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias de estudantes que tiveram as aulas na rede pública de educação básica suspensas devido à pandemia. Antes, as escolas da rede municipal permaneceram com oferta de almoço, com 2.693 refeições servidas entre os dias 18 e 26 de março.

Em média, o percentual de estudantes do Ensino Fundamental que utilizam os refeitórios é de 40%, enquanto na Educação Infantil 70% dos alunos frequentam os refeitórios.

