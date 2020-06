Porto Alegre Caminhão bate em árvore e fica preso na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

A cabine do caminhão foi atingida, mas ninguém se feriu Foto: EPTC/Twitter

Um caminhão que vinha de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, bateu em uma árvore e ficou preso aos galhos na avenida Ipiranga, em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (25). A avenida foi bloqueada entre a Azenha e a João Pessoa, em frente ao Hospital Ernesto Dornelles, no sentido Centro-bairro.

De acordo com o motorista do caminhão, ele saiu Serra Gaúcha carregado de fogões e tinha como destino o depósito de uma loja no bairro Humaitá. O GPS levou o caminhão até a avenida Ipiranga, e, perdido, o motorista parou para pedir ajuda aos taxistas. No momento de arrancar, o veículo atingiu os galhos e ficou preso.

A cabine do caminhão foi atingida, mas ninguém se feriu. Parte dos galhos foi cortada para a retirada do veículo e a liberação da via.

