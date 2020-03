Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fecha bares, casas noturnas, academias, cinemas e teatros para conter o coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, publicou em edição extra do Diário Oficial do Município na terça-feira (17) decretos que reforçam as medidas emergenciais de enfrentamento do novo coronavírus na Capital.

Entre as medidas, foi determinado o fechamento temporário de pubs, casas noturnas e bares noturnos a partir desta quarta (18). A suspensão de atividades também se aplica a museus, teatros, bibliotecas, cinemas, centros culturais e academias de ginástica.

Também foi estabelecido o cancelamento de todo e qualquer evento em ambiente fechado, bem como de eventos abertos com mais de 50 pessoas. A prefeitura informou que não expedirá alvarás de licenciamento para eventos no período de vigência do decreto. Salões de festas de condomínios poderão ser utilizados quando respeitada 30% da sua capacidade de lotação.

Shoppings centers e galerias comerciais ficarão fechados por 30 dias, a contar de 19 de março, com exceções de farmácias, clínicas de saúde, supermercados, restaurantes e locais de alimentação localizados nesses centros de comércio.

Brinquedotecas, playgrounds, espaço kids e de jogos também ficam fechados temporariamente.

Há 16 casos confirmados de Covid-19 em Porto Alegre.

