Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Transtornos ocasionados vão desde conflitos no trânsito até choque elétrico. Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA Transtornos ocasionados vão desde conflitos no trânsito até choque elétrico. (Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA

Os furtos de fios em semáforos, paradas de ônibus e na rede de iluminação pública têm aumentado em Porto Alegre. Além do prejuízo financeiro, estes crimes podem causar riscos a quem pratica e ao cidadão que circula pelas ruas. Para reduzir os danos, rondas estão sendo intensificadas.

De acordo com a prefeitura, “em relação ao mobiliário de trânsito, de janeiro a março deste ano, foram 61 casos, o que representa mais da metade das ocorrências de todo o ano passado, quando foram 105 ocorrências”.

Na madrugada desta quarta-feira (6) foi registrado o roubo de fios da rede elétrica do terminal de ônibus Mendes Ribeiro, localizado entre as avenidas Carlos Gomes e Protásio Alves. O suspeito foi preso, em flagrante, pela Guarda Municipal.

Prejuízos

Os transtornos ocasionados em relação ao furto em terminais e demais instrumentos de sinalização vão desde conflitos no trânsito, com o risco de engarrafamentos, acidentes e atropelamentos, até o de choques elétricos. “Todo o circuito de cabos possui dispositivo de proteção, porém, dependendo do local, estes dispositivos ficam fora de ação, gerando um grande risco à população. Além disso, ocorre o retrabalho das nossas equipes que são direcionadas para tais situações, postergando os atendimentos de rotina, importantes para a mobilidade urbana”, salienta o secretário municipal adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

Iluminação

Na iluminação os pontos que mais sofrem vandalismo são os parques e o Túnel da Conceição. Para dificultar a ação dos criminosos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está investindo em redes subterrâneas, como ocorreu no Parque Marinha. Além do restabelecimento das redes, já foram recuperados, em função do vandalismo, “22 postes de 4 metros, 43 postes de 6 metros, 25 postes de 8 metros, 10 postes de 10 metros, 2 postes de 12 metros, 77 luminárias de 37W e 113 luminárias de 30W”, afirmou a prefeitura. A segunda fase da recuperação do Parque Marinha inicia na segunda quinzena de abril.

Além das luminárias e instalações novas, a área recebeu o piloto de um sistema de telegestão, que viabiliza o monitoramento 24 horas pelas equipes da concessionária. O sistema permite ligar e desligar uma luminária e sinaliza eventuais problemas no ponto, incluindo furto de cabos.

Denuncie

Para combater estes crimes, a Guarda Municipal vem intensificando as patrulhas em pontos estratégicos da Capital, mas o papel do cidadão é fundamental nesse processo. “Reforçamos a importância da população em acionar os canais 153 e 156 para encaminhar denúncias de furtos e roubos para atuarmos de forma mais ágil e rápida”, completa o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

