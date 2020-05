Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre intervém em clínica geriátrica para controlar surto de coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







As medidas tomadas pela prefeitura levam em consideração o fato de os idosos serem considerados de maior risco de mortalidade pela Covid-19 Foto: Divulgação As medidas tomadas pela prefeitura levam em consideração o fato de os idosos serem considerados de maior risco de mortalidade pela Covid-19. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde realizou, durante o final de semana, ação para preservar a integridade de pacientes de um lar de idosos de Porto Alegre. Na sexta-feira (22), foi identificada paciente com suspeita de Covid-19.

No mesmo dia foram aplicados testes em todos os idosos e profissionais da clínica geriátrica. As medidas tomadas pela prefeitura levam em consideração o fato de os idosos serem considerados de maior risco de mortalidade pela Covid-19. Na noite deste domingo (24), saíram os resultados positivos dos exames dos idosos do lar.

Os familiares dos idosos estão sendo contatados para que seja realizado o melhor encaminhamento de cada paciente. O direcionamento, conforme quadro clínico e condições dos familiares, pode ser o retorno para o acolhimento da família ou a internação em um hospital em que seja dada toda a assistência aos internos.

A secretaria orienta a população a buscar sempre instituições que possuam alvará de funcionamento emitido pela Vigilância em Saúde do município. A lista das ILPIs (Instituições de longa permanência de idosos) com alvará de saúde ou em tramitação está aqui.

Monitoramento

Desde o início de abril, instituições de longa permanência de idosos, residenciais terapêuticos e comunidades terapêuticas de Porto Alegre foram notificadas pela Secretaria Municipal de Saúde sobre medidas a serem adotadas para prevenir e controlar a disseminação do novo coronavírus nos ambientes e entre os residentes e funcionários.

As normas incluem procedimentos a serem adotados para monitoramento da saúde dos residentes, além de manutenção e limpeza dos ambientes, utensílios e superfícies. Também são orientados o uso de equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde e colaboradores dos estabelecimentos, além de prestar orientações e cuidados para a destinação dos resíduos, em especial diante de suspeita de infecção pelo novo coronavírus ou confirmação de Covid-19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre