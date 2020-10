Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre libera aulas presenciais em cursos de idiomas, artes e culinária

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O recomeço das atividades prevê regras para evitar a propagação do coronavírus Foto: PMPA/Divulgação O recomeço das atividades prevê regras para evitar a propagação do coronavírus. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre autorizou a realização, de forma presencial, de atividades de ensino em geral, como cursos de idiomas, esportes, artes, culinária e similares.

As flexibilizações foram publicadas no Decreto 20.772, em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre desta terça-feira (27), e passam a vigorar a partir desta quarta (28).

O recomeço das atividades prevê regras como distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os alunos, evitar contato entre as turmas, uso de máscaras por professores e estudantes, entre outras medidas de prevenção ao coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre