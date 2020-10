Política Polícia Federal utilizará 16 drones para combater crimes eleitorais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Os equipamentos sobrevoarão as principais zonas eleitorais Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A PF (Polícia Federal) utilizará mais de cem drones em todos os Estados brasileiros para combater crimes eleitorais no pleito deste ano. No Rio Grande do Sul, 16 aeronaves remotamente pilotadas auxiliarão na fiscalização das eleições.

Os equipamentos sobrevoarão as principais zonas eleitorais, ajudando no combate a crimes como boca de urna e transporte ilegal de eleitores. Segundo a PF, os drones têm tecnologia de ponta e podem se tornar imperceptíveis ao voar em elevada altitude.

Esses equipamentos possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entrega de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.

As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da PF. “Diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão imediatamente para o local indicado visando prender os suspeitos, que serão conduzidos a uma delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes”, informou a corporação.

Nesta terça, um exercício simulado com os drones foi realizado na Superintendência da PF no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 15 de novembro, das 7h às 17h. O segundo turno, se necessário, ocorrerá em 29 de novembro.

