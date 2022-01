Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre mantém oferta de testagem de covid neste domingo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Testes estarão disponíveis para quem apresenta ao menos dois sintomas de covid. (Foto: Leonardo Rosito/PMPA)

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre mantém oferta de testagem rápida de antígeno para covid-19 neste domingo (30), das 9h às 16h, nas unidades de saúde Navegantes, Santo Alfredo e Tristeza.

Os testes estarão disponíveis para quem apresenta ao menos dois sintomas de covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de covid e sem esquema vacinal completo.

Antes da testagem, todos passarão por avaliação clínica nos próprios locais. Os pacientes que tiverem resultado negativo no teste de antígeno mas que seguirem com sintomas poderão realizar teste RT-PCR, mediante encaminhamento das equipes.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, testar preferencialmente entre o quinto e décimo dia do resultado do teste positivo do contactante.

Já a vacinação contra a covid será retomada nesta segunda-feira (31). Os locais serão divulgados neste domingo.

Nesse sábado (29), 511 pessoas receberam atendimento para testagem. Dessas, 399 realizaram testes rápidos de antígeno e 172 tiveram resultado positivo, o equivalente a 43% do total. O ponto de maior movimento foi a unidade de saúde Tristeza, com 225 atendimentos e 209 testes rápidos realizados.

Os testes foram ofertados para quem apresentava ao menos dois sintomas da covid (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de covid e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passaram por avaliação clínica nos próprios locais.

