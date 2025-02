Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promete zerar filas de creches com a abertura de 7 mil novas vagas

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

O texto será encaminhado à Câmara de Vereadores. Foto: Alex Rocha/PMPA O texto será encaminhado à Câmara de Vereadores. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre promete criar 7 mil vagas de Educação Infantil e construir 20 novas escolas até 2028. As duas medidas foram anunciadas nesta terça-feira (18), pelo prefeito Sebastião Melo e o secretário de Educação, Leonardo Pascoal, no lançamento do programa Porto da Educação.

A proposta prevê a criação de programas de busca ativa de alunos com infrequência escolar e correção de fluxo para reduzir a distorção idade-série em 40%. Também deve ser duplicado o número de agentes de inclusão da Secretaria Municipal de Educação (Smed). Além das medidas citadas, a prefeitura prevê até 2028 dobrar o número de escolas integrais, investir mais de R$ 500 milhões em infraestrutura e gerar melhorias significativas nos índices educacionais.

O programa ainda pretende elevar o resultado da rede municipal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ampliar a climatização para 100% das escolas municipais, além de criar cinco escolas de tecnologia.

“Cada estratégia, cada investimento, cada ação deste plano tem um propósito: transformar vidas por meio da educação”, destacou o secretário de Educação Leonardo Pascoal.

Também foi confirmada um bolsa de R$ 500 mensais aos professores envolvidos diretamente com o Programa Alfabetiza+POA. O benefício consta em projeto de lei assinado por Melo no evento ocorrido no Teatro Túlio Piva. O texto será encaminhado à Câmara de Vereadores.

“É necessária uma ação coordenada em direção aos objetivos que queremos alcançar com a educação pública. As iniciativas reunidas neste plano dialogam com cada setor deste sistema complexo. Atuamos com convicção que as escolas públicas e as parceiras vão alcançar melhores resultados nos indicadores de desempenho dos alunos, e que isso vai refletir em uma melhor qualidade de vida para a cidade’’, disse o prefeito Sebastião Melo.

