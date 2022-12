Geral Prefeitura de Porto Alegre realiza feira de adoção de cães e gatos nesta sexta

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Os animais estão à espera de um lar após terem sido vítimas de abandono ou maus-tratos. (Foto: PMPA)

O Gabinete da Causa Animal, da Prefeitura de Porto Alegre, realiza nesta sexta-feira (16) uma feira de adoção de animais. Serão disponibilizados mais de cem cães e gatos, todos castrados, microchipados e vacinados, na Unidade de Saúde Animal Victória, localizada na Estrada Berico José Bernardes, 3.489, Lomba do Pinheiro, das 9h às 16h.

Os animais estão à espera de um lar após terem sido vítimas de abandono ou maus-tratos. Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar RG e realizar uma entrevista no local com a veterinária da instituição. Funcionários e veterinários responsáveis da USAV estarão à disposição dos interessados para visita guiada no abrigo.

O Gabinete da Causa Animal (GCA), órgão subordinado ao Gabinete do Prefeito, tem como atribuições articular, implementar e gerenciar políticas públicas para os animais, com gestão sobre: A promoção da saúde, da proteção, da defesa e do bem-estar de animais no município. O fortalecimento e apoio às ações desenvolvidas pelos munícipes e entidades que atuam em benefício da causa animal. Cabe ainda executar e controlar as políticas de adoção de caninos e felinos, coibir maus-tratos aos animais, além de promover a educação ambiental com ênfase ao respeito à vida animal, à guarda responsável e à adoção consciente.

