Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre recebe doações de alimentos para famílias carentes

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Filipe Soares/FASC PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre está recebendo doações de alimentos tanto de pessoas físicas, como de pessoas jurídicas que queiram ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) durante a pandemia do coronavírus. A Campanha Adote uma Comunidade está sendo organizada pela primeira-dama da cidade, Tainá Vidal. “Sabemos que os porto-alegrenses são solidários. A campanha tem a preocupação de repassar, com maior agilidade, arrecadações para quem mais precisa. Queremos potencializar essa rede de solidariedade, porque a fome não espera”, enfatiza Tainá.

As doações podem ser feitas da seguinte forma:

Doações de pessoa física: entrega dos alimentos e material de limpeza, na sede da Fasc: av. Ipiranga, 310. Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

Doação de pessoa jurídica: encaminhar a proposta/intenção para o email: gabinete.fasc@portoalegre.rs.gov.br.

Doação de agasalhos: roupas, calçados, toalhas e roupas de cama: rua Múcio Teixeira, 33 – setor de triagem. De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Conforme a presidente da Fasc, Vera Ponzio, são mais de 300 mil pessoas que têm o seu CPF vinculado aos serviços da assistência social atualmente. “As cestas básicas serão prioritariamente para as famílias mais vulneráveis, que estão no cadastro único, na faixa de renda per capita de até R$ 89,00 e não recebem Bolsa Família ou outros benefícios”, explica.

“A partir dos mantimentos doados serão montadas cestas básicas que serão entregues às famílias cadastradas, através dos serviços e organizações parceiras da Fasc em cada território. As famílias serão informadas”, enfatiza Vera Ponzio. Outros grupos vulneráveis que possam ter a necessidade deste apoio, após análise, poderão ser contemplados.

