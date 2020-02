Porto Alegre Prefeitura divulga dados contábeis das empresas de ônibus pela primeira vez

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Foto: Ricardo Giusti/Arquivo PMPA

Das 12 empresas de ônibus de Porto Alegre, dez apresentaram prejuízo em 2018. Segundo os dados fornecidos, em 2017, só uma teve lucro e, em 2016, todas tiveram prejuízo. Os resultados contábeis das companhias foram divulgados publicamente, pela primeira vez, pela prefeitura, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

“A medida reitera o compromisso com a transparência na gestão adotada pela Prefeitura de Porto Alegre”, afirma o secretário Extraordinário de Mobilidade, Rodrigo Tortoriello. “Esses documentos sempre foram públicos e entregues aos órgãos de controle. Agora, diante do intenso debate sobre o transporte público da cidade, a decisão foi dar acesso aos números a todos os porto-alegrenses”, esclarece.

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) referente a 2018 e 2017, das 12 empresas que fazem parte de quatro consórcios, inclusive a companhia pública Carris Porto-Alegrense, está disponível para consulta na plataforma EPTC Transparente. O portal concentra também informações sobre ações de educação, fluxo de veículos, infrações mais cometidas, demonstrativos financeiros e índices de acidentalidade, conforme exigência do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e da legislação que trata de acesso à informação.

Os dados de 2019 serão disponibilizados após a declaração do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), em abril, conforme previsão legal. A divulgação dos dados obedece ao início da concessão de ônibus da Capital, em 2016.

