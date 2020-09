Porto Alegre Prefeitura e escolas iniciam debate sobre protocolos para volta às aulas

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Educação Infantil poderia retornar já a partir de 28 de setembro, com atividades de apoio e adaptação. Foto: Cesar Lopes/PMPA Educação Infantil poderia retornar já a partir de 28 de setembro, com atividades de apoio e adaptação. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura iniciou, na tarde desta terça-feira (15) a discussão dos protocolos e calendário de volta às aulas com entidades que representam as instituições de ensino. A ideia é ouvir a comunidade escolar e formatar um modelo possível de retomada, que ofereça segurança aos alunos, professores, funcionários e pais. A primeira videoconferência do dia reuniu representantes das instituições particulares de Educação Infantil e, na sequência, das escolas estatais.

A sugestão de protocolos foi elaborada pelo grupo especial formado para debater o tema e o Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus. As recomendações incluem, por exemplo, orientações sobre uso de máscaras, proibição de eventos e suspensão de reuniões presenciais. Também há regramento para o transporte escolar, limpeza e cuidados com os ambientes e normas para detecção precoce de casos e mitigação de transmissão de coronavírus, incluindo a comunicação com o sistema de saúde.

Segundo a proposta, a Educação Infantil pode retornar a partir de 28 de setembro para alimentação, atividades de apoio e adaptação. Em 5 de outubro, estariam autorizadas a atender as escolas de Educação Infantil, 3º ano do Ensino Médio, Educação Profissional e EJA (Educação de Jovens e Adultos). A partir de 13 de outubro, ficam liberadas as refeições e atividades de apoio em todas as demais escolas. A data prevista para retorno do Ensino Fundamental 1 e Educação Especial é 19 de outubro, e do Fundamental 2, Especial e 1º e 2º anos do Ensino Médio, 3 de novembro.

