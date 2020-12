Geral Prefeitura informa novas alterações no transporte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Transporte coletivo de da capital sofre alterações. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Transporte coletivo de da capital sofre alterações. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre informa novas alterações no transporte coletivo por ônibus e no serviço de lotações a partir de -feira (21). Será criada uma nova linha de lotação e outras quatro ão alteração de itinerário. Também serão alterados os itinerários de três linhas de transporte coletivo: 429 Protásio/ Iguatemi/ Vila Ingá, Protásio/ Iguatemi/ Cananeia e Protásio/ Iguatemi/ Dez , além da adequação da tabela horária da 165 Cohab neste 19). Saiba mais.

Ônibus a partir de

Linha 165 Cohab – Será feita uma adequação da tabela horária de para ajustar os tempos de viagens. Intervalo médio entre viagens de 25 minutos, com primeiro horário saindo do bairro às 6h30 e último horário saindo do Centro às 22h10. Oferta de 70 viagens aos sábados, sendo 35 no sentido bairro ao Centro e 35 no sentido Centro ao bairro.

Ônibus a partir de -feira (21)

Linhas 429 Protásio/ Iguatemi/ Vila Ingá; Protásio/ Iguatemi/ Cananeia e Protásio/ Iguatemi/ Dez – O conjunto de linhas passará a circular pela rua Edmundo Figueira da Silva no sentido bairro ao Centro. Os clientes com embarque na parada localizada na rua D deverão utilizar os novos pontos de paradas que serão instalados na avenida Vitória e rua Deputado Hugo Mardini.

Lotação, a partir de -feira (21)

Nova Linha 10.31 Cristal Vila Maria – Sairá do terminal na R. da Fé, nº 200, mas com itinerário reduzido dentro do bairro, permitindo um deslocamento rápido ao centro de Porto Alegre. Intervalo médio entre viagens no pico e entre pico da linha 10.31 Cristal Vila Maria de 16 minutos em dias úteis e 30 minutos aos sábados. Intervalo médio entre viagens no pico e entre pico do conjunto de linhas Cristal Vila Maria e Otto de oito minutos em dias úteis e 15 aos sábados.

Linha 10.3 Cristal Otto Niemeyer – á seu terminal alterado para a rua da Fé, nº 200, ampliando o atendimento dentro do bairro. Os clientes com embarque no antigo terminal da linha 10.3 Cristal Otto Niemeyer deverão se deslocar até a esquina com a rua Cel Massot com a rua Silvio Silveira Soares para fazer o uso da linha 10.31 Cristal Vila Maria. Os usuários com embarque a partir da rua Silvio Silveira Soares esquina com a avenida Otto Niemeyer até a rua Cel. Massot, esquina com a rua Cel Claudino, serão atendidos pela nova linha 10.31 Cristal Vila Maria. Nesse caso o sentido de embarque passará ser o oposto do praticado atualmente. Os clientes com embarque na avenida Otto Niemeyer entre a Travessa Escobar e Silvio Silveira Soares poderão se deslocar para a avenida Otto Nyemeyer esquina com a Travessa Escobar para uso da linha 10.3 Cristal Otto Niemeyer ou ainda se deslocar para a esquina com a rua Silvio Silveira Soares para uso da linha 10.31 Cristal Vila Maria com deslocamento rápido ao Centro. Intervalo médio entre viagens no pico e entre pico da linha 10.3 Cristal Otto Niemeyer de 16 minutos em dias úteis e 30 minutos aos sábados.

Linha 50.11 Auxiliadora Anita Gasômetro -A linha á seu terminal alterado da Praça Otávio Rocha para a rua Caldas Júnior esquina com a rua . Com a mudança, será ampliado o atendimento na região central, percorrendo ruas como , Riachuelo, Duque de Caxias, Professor Annes Dias e atendimento ao Gasômetro. O terminal da Praça Otávio Rocha permanece atendido pela linha 50.1 Auxiliadora Padre Chagas Anita.

Linha 50.2 IAPI Auxiliadora -Alteração do itinerário no sentido Centro-bairro. A linha passa a atender os clientes com destino ao Hospital Conceição e arredores. Nova opção de deslocamento pelo transporte seletivo do Centro de Porto Alegre ao Hospital Conceição pelo eixo da avenida Independência, avenida Goethe e avenida Plinio Brasil Milano.

