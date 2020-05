Mundo Premiê da Itália diz que relaxamento do lockdown é risco calculado

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Medidas de bloqueio serão relaxadas a partir da próxima semana

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse neste sábado (16) que o país corre um risco calculado ao reverter as medidas de bloqueio a partir da próxima semana, com a média diária de mortes pelo novo coronavírus no menor nível desde 9 de março.

“Estamos enfrentando um risco calculado, sabendo que a curva epidemiológica pode subir novamente”, disse Conte em entrevista coletiva. Ele falou sobre as medidas tomadas por Roma para reiniciar a maioria das atividades econômicas e suspender as restrições ao movimento das pessoas.

Com a abertura das lojas a partir de segunda-feira (18), Conte disse que o movimento entre os países da União Europeia será permitido a partir de 3 de junho, sem um período de quarentena para quem entrar na Itália. Academias, piscinas e centros esportivos serão reaberto.

