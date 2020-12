Economia Prêmio Exportação RS será realizado na terça-feira, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

O evento ocorrerá na área externa da ADVB/RS Foto: Divulgação O evento ocorrerá na área externa da ADVB/RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Há 48 anos, o Prêmio Exportação RS homenageia as principais empresas exportadoras do Rio Grande do Sul, com o intuito de fomentar e destacar as suas trajetórias e desafios que permeiam o segmento exportador no País.

Em razão da pandemia de coronavírus, neste ano o 48º Prêmio Exportação RS será realizado ao ar livre, na terça-feira (15), das 17h às 21h, em Porto Alegre, com espaços de camarotes, estrutura ampla projetada para receber seus convidados e respeitando todas as regras dos decretos em vigor. Para garantir o conforto e visibilidade do público, o palco terá mais de 20 metros e contará com multiprojeções.

Diferentemente das outras edições, as entregas da premiação serão feitas via telão sem a aproximação do entregador com seu agraciado, garantindo que apenas uma pessoa fique no palco. Outra novidade será na alimentação, onde os convidados receberão box individuais com entrada, prato principal e sobremesa, além do serviço de bebidas self-service.

“Mas a emoção não precisa de distanciamento. Queremos renovar a energia das pessoas, fazendo com que os negócios também prosperem. Aqui, todos poderão curtir com conforto, sendo reconhecidos e se conectando com ideias e inspirações. Teremos o reconhecimento de cases e trajetórias reais e interações que impactarão o público, na prática”, diz a organização do evento, que ocorrerá na área externa ADVB/RS (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1505).

