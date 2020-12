O governo de São Paulo informou nesta quinta-feira (10) que o Butantan iniciou o envase da CoronaVac, vacina contra o coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o instituto. O processo consiste na etapa final de produção da vacina.

“O Instituto Butantan iniciou ontem [quarta] a produção da vacina do Butantan, a CoronaVac, aqui na sede do Butantan em São Paulo. Essa é a produção brasileira do Butantan, que está produzindo aqui com insumos que vieram da Sinovac, a vacina do Brasil, a vacina do Butantan. Um momento histórico que orgulha a todos nós brasileiros”, disse o governador durante entrevista coletiva na sede do Butantan.