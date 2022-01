Dupla Grenal Preparador físico do Grêmio elogia clube por pré-temporada e atualiza situações de jogadores

O preparador físico do Grêmio, Reverson Pimentel, falou em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (20) Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na manhã desta quinta-feira (20), o preparador físico do Grêmio, Reverson Pimentel, falou em entrevista coletiva analisando a pré-temporada gremista, além de atualizar sobre os quadros clínicos de atletas como Diego Souza e Douglas Costa, Benítez e Leonardo Gomes.

Reverson fez questão de destacar em sua primeira resposta a importância do período de pré-temporada do clube. Além de elogiar a direção gremista pelos 30 dias separados para tal, o preparador ressaltou que com este movimento o tricolor gaúcho “já sai na frente”.

Explicando como está sendo feito este trabalho no começo de 2022, Reverson respondeu estar se misturando com o estilo de jogo do técnico Vagner Mancini. “É em cima da frente que o time do Vagner Mancini joga. Um time intenso, que ataca, que marca pressionando, que vai brigar e correr 90 minutos”, completou.

O ano será atípico para o clube, que atuará a temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Reverson Pimentel falou sobre as diferenças entre a primeira e a segunda divisão: “Lógico que a Série B tem umas particularidades a se cuidar, logística é uma delas. Em alguns lugares pegaremos um gramado mais pesado mas estamos preparando a equipe para que isso não seja um adversário”.

Sobre jogadores, o profissional falou da importância da pré-temporada, que dá a liberdade em trabalhar individualmente focando a parte física de cada jogador. “Tem tido um trabalho individual não só com o Douglas Costa e o Diego Souza, assim como com atletas que merecem um cuidado especial como Geromel, Benítez. Temos que individualizar o trabalho de cada atleta”, respondeu. Pimentel explicou que o clube fez diversas palestras multidisciplinares para os jogadores entenderem a preparação do clube em cada setor.

Especificamente sobre a condição de Diego Souza, alvo de muitas críticas no ano passado por conta de seu peso, Reveron Pimentel comentou do trabalho do atacante: “O mais importante é frisar que tivemos uma conversa com ele e que o importante não é só ele chegar em um peso aceitável e sim durante a temporada toda de manter esse peso”. “Precisa de carga de treino, cuidado especial com a alimentação e ele entendeu perfeitamente”, compleotu o profissional.

Sobre Douglas Costa, Reverson Pimentel falou sobre as situações que o atacante enfrentou no ano passado, mas exaltou que foi uma das temporadas que o camisa 10 gremista mais atuou dentre as últimas temporadas. “A minutagem que ele teve por conta da situação do clube, e de colocar ele nas partidas, a gente acabou lesionando ele em alguns momentos, nada que fosse muito mais grave que já tivesse tido antes”.

Mesmo novato no clube, Benítez também foi pauta na coletiva. O jogador passou por muitas lesões recentemente, e por isso, Reverson Pimentel falou sobre o atleta. “Temos poupado não só o Benítez como outros jogadores de alguns treinamentos para que não se lesione na pré-temporada. Será tratado de forma diferente. A troca de comissão influencia muito nisso”. E elogiou a forma como Mancini trabalha, que conversa com os jogadores e se “preocupa também com seus lados humanos”.

Outro jogador posto em pauta foi Leonardo Gomes, que se recuperou de uma longa lesão que o afastou dos gramados por muito tempo, e neste momento vai sendo reintegrado aos poucos para virar uma nova opção na lateral-direita. “Está tendo um tratamento especial, tem uns déficits de musculatura. Estamos cuidando isso para o quanto antes ele tenha um rendimento aceitável para que possa estar à disposição. Nesse momento e não está apto”.

O preparador físico do Grêmio destacou que de 2020 para 2021, a incidências físicas diminuiram em 40% no clube. Além de prometer melhorar o númeor ainda mais em 2022, Reverson Pimentel elogiou a importância que teve os 30 dias que os jogadores receberam de férias para se recuperar “tanto fisicamente, quanto psicológicamente”, tendo em vista a temporada desgastante que se emendou uma na outra, por conta da pandemia.

Complementando, Reverson Pimentel explicou como será o início de temporada do Grêmio, que apesar de iniciar o Campeonato Gaúcho com o grupo de transição, terá em breve os titulares disputando rodadas do Estadual: “O time fará um jogo, sim, antes dos 30 dias, pela dificuldade que temos em arrumar amistoso com a intensidade alta. Mas ainda vamos continuar na pré-temporada com a carga alta de trabalho, cuidando melhor de cada atleta”, comentou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

