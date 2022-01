Dupla Gre-Nal Empresário de Tchê Tchê revela sondagens da dupla Grenal pelo jogador

Por Andrei Severo * | 20 de janeiro de 2022

Tchê Tchê atuou em 57 partidas pelo galo em 2021, e três pelo São Paulo, antes de ser emprestado ao clube mineiro Foto: Divulgação / Atlético-MG Foto: Divulgação / Atlético-MG

Em entrevista ao “GE”, o empresário Nick Arcuri, que agencia a carreira do meio-campista Tchê Tchê, revelou que o meia recebeu sondagens de Inter e Grêmio para contar com o atleta em 2022. As observações ocorreram ao final da temporada do ano passado.

Atualmente, Tchê Tchê está emprestado ao Atlético-MG, porém, o São Paulo é quem detém o passe do jogador. Os paulistas só negociariam o meio-campista após o término do empréstimo ao clube mineiro, em maio. Apesar disso, o jogador de 29 anos não está nos planos do galo e tem contrato com o são-paulinos até 2023.

Desde abril de 2021 em Belo Horizonto, Tchê Tchê iniciou sua passagem no Atlético-MG atuando como titular. Porém, ao longo da temporada acabou perdendo espaço para Zaracho. Mesmo no banco, o meio-campista continuou sendo bastante acionado pelo técnico Cuca, no qual trabalhou no Palmeiras, e terminou a temporada tendo atuado em 57 partidas pelos mineiros.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

