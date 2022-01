Inter No mercado, Inter trabalha com cinco novos nomes e relata incômodo por vazamentos de negócios

Por Andrei Severo * | 20 de janeiro de 2022

Colorado está ativo no mercado em busca de novos reforços para o técnico Alexander Cacique Medina Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Apesar de totalmente ativa no mercado em busca de novos reforços, a direção do Inter relata ter se incomodado com alguns vazamentos e negócios que foram atravessados, como por exemplo o interesse do Flamengo por Ezequiel Barco. Por isso, afirmam estar trabalhando com cautela no mercado.

A direção colorada confirma também ter pelo menos cinco negociações em andamento. Dois destes cinco nomes são os de Ezequiel Barco e Brian Rodriguez, conforme apurados pela reportagem da Rádio Grenal. Além disso, o Inter confirmou estar em busca de um lateral-direito, já que para a posição terá para o início desta temporada Heitor, Mazetti e Mercado, este último improvisado.

Outras posições também são analisadas pelo clube no mercado de transferências. Colorado estava observando situações de meio-campistas. Também tem como objetivo anunciar pelo menos dois pontas, e um destes pode estar contabilizado a chegada de David, que apesar de já estar na capital gaúcha e ter tido uma foto vazada com a camisa do Inter, o anúncio oficial ainda não ocorreu.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

