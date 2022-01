Inter Zenit dá sinal positivo para pedida do Inter e venda de Yuri Alberto fica próxima

Por Leonardo Moll * | 20 de janeiro de 2022

Centroavante está negociando com o futebol russo Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Parece que o futuro de Yuri Alberto deve ser longe do Beira-Rio. O Zenit, da Rússia, que já estava negociando a contratação do jogador, deu sinal positivo para o valor pedido pelo Inter na tarde desta quinta-feira (20) e praticamente encaminhou as negociações.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, o clube russo sinalizou com uma proposta que, somada com gatilhos e metas estabelecidas, deve chegar aos 20 milhões de euros (valor pedido pelo Inter). Contudo, a direção colorada só liberará o centroavante na metade do ano.

Um dos grandes destaques da última temporada, Yuri Alberto se tornou um dos jogadores mais valorizados do Futebol Brasileiro. A diretoria, com conhecimento que receberia um forte assédio pelo atleta, agiu rapidamente e contratou Wesley Moraes ainda na pré-temporada.

Lembrando que, caso este valor se confirme, o Inter receberá cerca de 15 milhões de euros. Já que possui 75% dos direitos econômicos de Yuri. Com apenas 20 anos, o camisa 11 foi o principal artilheiro do clube em 2021, com 19 gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

