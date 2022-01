Gustavo Assunção já esteve no radar do Inter na metade de 2021, porém, as negociações não avançaram

Por Andrei Severo * | 21 de janeiro de 2022

Sondado no passado, Gustavo Assunção entra novamente no alvo do Inter. A notícia é inicialmente veículada em Portugal pelo jornal “A Bola”, país onde o meio-campista tem seu passe vinculado junto ao Famalicão. Apesar da imprensa portuguesa informar o interesse colorado pelo atleta, tanto o clube gaúcho, quanto pessoas próximas do jogador negam qualquer negociação, conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal.

No mercado, o clube gaúcho estaria atrás de um novo jogador para a função, a posição seria uma dos cinco nomes que o Inter ainda quer anunciar em 2022. Gustavo Assunção atualmente está emprestado ao Galatasaray-TUR, porém, sem receber muitas chances no sudeste europeu, gostaria de se transferir para um clube que estivesse em início de temporada, e o Brasil se apresenta com bons olhos ao atleta.