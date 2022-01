Inter Superando Inter e Flamengo: imprensa argentina noticia avanço do River Plate por Ezequiel Barco

Por Andrei Severo * | 21 de janeiro de 2022

Segundo o jornalista César Luis Merlo, o River Plate está vencendo as concorrências de Inter e Flamengo pelo atacante Foto: Divulgação / Atlanta United Foto: Divulgação / Atlanta United

O Inter ativo no mercado em busca de jogadores que atuem pelo lado do campo, um desses nomes não deve ser o de Ezequiel Barco. Isso porque a imprensa argentina noticia o avanço da negociação com o jogador junto ao River Plate, superando as concorrências do colorado e do Flamengo.

A informação é do jornalista César Luis Merlo. O clube argentino assinaria por empréstimo de um ano com o atacante, com opção de compra ao final do vínculo.

Sendo assim, conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, o negócio mais próximo de se concretizar com o colorado é a chegada de Brian Rodriguez, que aguarda a resposta do Los Angeles FC. Inter está otimista em um desfecho positivo pelo atleta uruguaio de 21 anos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

