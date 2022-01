Inter Em Porto Alegre e treinando separado; por que David ainda não foi anunciado pelo Inter?

Por Andrei Severo * | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











David desembarcou em Porto Alegre na segunda-feira para assinar com o Inter, porém, o negócio ainda não foi concluído Foto: Divulgação / Rádio Grenal Foto: Divulgação / Rádio Grenal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 21 de janeiro de 2022

Acertado desde o último dia 17 e em solo porto-alegrense, David ainda não assinou contrato com o Inter, por isso a demora para o anúncio. A negociação segue tudo encaminhada, restando ajustes de cláusulas referentes ao pagamento.

O atacante está em Porto Alegre desde segund-feira (17) e, no momento, realiza trabalhos em separado no CT Parque Gigante. Apesar da demora, o anúncio oficial da contratação do atleta de 26 anos deve ocorrer em breve. Inclusive, uma foto de David com a camisa colorada circula pelas redes sociais.

David passou a temporada 2021 no Fortaleza. Os valores do negócio giram em torno de R$ 11 milhões por 45% do seu passe. O atacante assinaria por quatro anos com o Inter e o pagamento de pouco mais da metade seria à vista, parcelando o restante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter