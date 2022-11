Inter Preparador físico Flávio de Oliveira deixa o Inter após seis meses

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Profissional alegou problemas pessoais para pedir o desligamento Foto: Ricardo Duarte/Inter Profissional alegou problemas pessoais para pedir o desligamento (Foto: Ricardo Duarte/ Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta sexta-feira (25), o Inter divulgou que o preparador físico Flávio de Oliveira pediu desligamento do clube gaúcho. O profissional pediu para sair alegando problemas pessoais e irá retornar para São Paulo. Flávio assumiu o Inter em maio deste ano, após passagem pelo Ceará.

O profissional ganhou destaque durantes os vídeos divulgados pelo Inter após as vitórias. Nos bastidores, o preparador dava discursos motivacionais fortes para os jogadores e a comissão técnica. No Inter, Flávio voltou a formar dupla com o técnico Mano Menezes com quem trabalhou no Corinthians e no Grêmio.

Confira a nota oficial do Inter

“O Sport Club Internacional comunica que, por motivos pessoais, para ficar mais próximo da família em São Paulo, o preparador físico Flávio de Oliveira pediu desligamento do Clube. O Colorado agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sua carreira”, disse a nota.

