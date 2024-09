Expointer Presença de ministro do Uruguai traz visão internacional para o VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Ministro do Uruguai, Fernando Mattos, participou do segundo painel de debates. Ele saudou a resiliência do povo gaúcho. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Ministro do Uruguai, Fernando Mattos, participou do segundo painel de debates. Ele saudou a resiliência do povo gaúcho. (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

A 7ª edição do Fórum Soluções para a Economia Gaúcha, realizado na quinta-feira (29), na Casa da Rede Pampa na Expointer, contou com a presença internacional do Ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos. Ele esteve reunido com as principais lideranças e autoridades do Estado debatendo soluções para o novo desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Com um português perfeito, Mattos iniciou sua fala saudando os gaúchos pela resiliência frente aos desafios impostos pelas enchentes e pelo grande esforço realizado para recuperar e reabrir o Parque de Exposições Assis Brasil. “Saúdo a grande decisão de ter realizado [a Expointer], havia um questionamento se seria oportuno ou não realizar e eu acho que foi um grande acerto pelo sucesso que temos visto”, ressaltou.

O ministro do Uruguai participou como convidado do encerramento da segunda rodada de debates. Junto dele, participaram do painel final o secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos; o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal; o presidente da Federarroz, Alexandre Velho; o presidente da Rio Grande Seguros e vice-presidente da Icatu Seguros, César Saut; a subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne e Lima; e o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes.

A abertura do Fórum foi feita pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Clair Kuhn, seguido pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Junto deles, estiveram o desembargador Cairo Madruga; o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; a subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne e Lima; o deputado estadual Frederico Antunes; e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

Já o painel inicial contou com a presença do senador Hamilton Mourão; do secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo; do presidente do Banrisul, Fernando Lemos; do presidente da Cotrijal, Nei César Manica; do presidente do Simers e da Fiergs, Claudio Bier; e do presidente do Grupo Famiglia Valduga, Juarez Valduga. A apresentação do evento ficou a cargo da comunicadora da TV Pampa, Magda Beatriz, e a mediação foi conduzida pelo vice-presidente da emissora, Paulo Sérgio Pinto. O encerramento dos debates foi realizado pelo vice-governador gaúcho, Gabriel Souza.

Parceria entre Brasil e Uruguai

Fernando Mattos fez questão de reforçar a parceria entre Brasil e Uruguai e relembrou o apoio dado pelo seu país durante as enchentes no Rio Grande do Sul. “A presença do Uruguai nesta oportunidade é ratificar o apoio que foi dado no momento da tragédia. Foi uma decisão do Uruguai de enviar todo o seu apoio, infraestrutura, equipamentos para poder, logicamente, atender às emergências que tantas vidas custaram e que tantos danos materiais ocasionaram”, comentou.

O ministro uruguaio analisou a pequena distância, a nível global, entre o Vale do Taquari, ponto mais atingido pela tragédia das enchentes, e o território uruguaio. Ele revelou o desejo – já anteriormente conversado com o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, e com o governador Eduardo Leite – de enviar ao Rio Grande do Sul equipes de emergência do país para estudarem os erros e acertos ocorridos durante a catástrofe.

“O que ocorreu aqui poderia perfeitamente ter ocorrido no território uruguaio. E, certamente, não estávamos preparados para enfrentar uma circunstância dessa natureza. É por isso que, inclusive, em conversa com o governador Leite, eu disse que gostaria de enviar toda a nossa equipe de emergência para tentar entrar no diálogo, de ver e aprender. Certamente, os sistemas de defesa do Estado, Defesa Civil, sistemas de emergência, fariam algumas coisas diferentes do que foi feito”, pontuou.

O VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha foi uma realização da Rede Pampa e Banrisul, com apoio da Cotrijal. O tema central desta edição foi o Novo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O evento é tradicionalmente direcionado a empresários, investidores, acadêmicos, estudantes, profissionais liberais, políticos e demais interessados no desenvolvimento econômico do Estado.

