Expointer Expointer gerou engarrafamentos de 5 quilômetros nesse sábado, penúltimo dia do evento

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Evento no Parque de Exposições de Esteio tem programação intensa para este domingo. (Foto: Arquivo/Governo do Estado)

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), registrou movimentação intensa nesse sábado (31), véspera de encerramento da 47ª Expointer. No entorno, o trânsito esteve congestionado desde a manhã, com longas filas de visitantes e engarrafamentos de até 5 quilômetros – em alguns momentos, a espera foi superior a uma hora para o ingresso de veículos no local.

Houve lentidão no deslocamento em estradas como a BR-116 e BR-448 (Rodovia do Parque). Os acessos chegaram a permanecer bloqueados em ambos os sentidos. Dentre as causas do problema estão o próprio aumento do fluxo em direção ao evento, a realização de uma obra na região e a indisponibilidade do transporte pelo Trensurb entre Porto Alegre e Canoas, resultando em maior uso de automóveis.

Para se ter uma ideia do movimento, pouco depois das 10h já não havia vagas no estacionamento do Parque de Exposições. A situação, aliás, tem se repetido – ainda que em menor proporção – desde 24 de agosto, dia de abertura dos portões ao público para a maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina.

Último dia

Quem conseguir acesso ao Parque de Esteio neste domingo encontrará um evento lotado e com programação intensa, das 8h às 20h. “As opções são inúmeras”, ressalta o governo gaúcho, coprodutor da feira. Além dos animais de diversas raças, os atrativos incluem opções gastronômicas, parque de diversões e apresentações especiais.

Um dos espaços mais procurados é o Pavilhão da Agricultura Familiar, que nesta edição conta com 413 empreendimentos, número recorde. Em destaque, produtos coloniais de diversos municípios. Na lista estão queijos, mel, vinhos, sucos, aguardente e outros itens, além de flores, artesanato e utensílios.

O ingresso custa R$ 18 para pedestres, com meia-entrada (R$ 9) para idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos não pagam. O estacionamento para veículos custa R$ 46 (valor que não inclui o bilhete de entrada). Tudo detalhado no site expointer.rs.gov.br.

Apesar da indisponibilidade parcial do metrô, ônibus fretados pela Trensurb partem do Terminal Rui Barbosa, no Centro Histórico da Capital, com destino a Canoas. Os passageiros descem na Estação Mathias Velho, onde fazem a baldeação de trem até Esteio. Todo o trajeto tem duração mínima de 40 minutos, tempo que deve ser maior conforme o horário e o fluxo.

Realizadores

A Expointer é promovida pelas secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) e Desenvolvimento Rural (SDR), em conjunto com a prefeitura de Esteio, Ministério do Desenvolvimento Agrário e os seguintes parceiros:

– Associação de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Ascar).

– Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

– Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS).

– Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers)

– Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac)

– Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf).

– Movimento internacional Via Campesina.

(Marcello Campos)

