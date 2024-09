Rio Grande do Sul Balanço da Expointer 2024 será apresentado em coletiva de imprensa neste domingo

O balanço com números finais de presença de público e de negócios realizados na 47ª Expointer será apresentado em coletiva de imprensa neste domingo (1º). O evento ocorre às 14h, no Estande do Governo no Pavilhão Internacional, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Na sexta-feira (30), a Secretaria da Educação participou da programação da Expointer, com uma série de painéis e palestras que debateram temas como o potencial de inovação das escolas do campo e as mudanças das práticas educacionais após as enchentes de maio.

O evento, realizado no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, contou com a presença da titular da Seduc, Raquel Teixeira, que abordou os desafios da Rede Estadual de ensino no contexto pós-emergência climática.

Raquel fez uma panorama da situação no Estado, traçando o cenário de gestão de crise desde o início das fortes chuvas e das inundações. Mais de 1.100 escolas estaduais foram afetadas de alguma forma em 29 das 30 CREs (Coordenadorias Regionais de Educação), com impacto na rotina de alunos, funcionários e professores, e 608 registraram danos na infraestrutura. Em resposta à situação de emergência, 89 escolas foram transformadas em abrigos, acolhendo milhares de pessoas desalojadas.

