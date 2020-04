Rio Grande do Sul Presidente da Assembleia defende uso de máscaras no combate ao coronavírus

10 de abril de 2020

Como mais uma forma de prevenção ao coronavírus no Rio Grande do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), defende o uso de máscaras por toda a população. A fala ocorreu na noite dessa quinta-feira (9) durante videoconferência na qual o governador Eduardo Leite (PSDB) apresentou aos deputados estaduais dados atualizados sobre os impactos da Covid-19, principalmente na saúde e na economia gaúcha.

Polo sugeriu ao Executivo a criação de uma campanha para incentivar o uso de máscaras por toda a população gaúcha: “A máscara tem dupla finalidade: evita a disseminação do vírus e também a contaminação. Esta seria mais uma medida de precaução para buscar o retorno gradual das atividades, além de proporcionar ao setor da indústria têxtil e calçadista uma alternativa para gerar empregos. Inclusive, já levamos ao governador a necessidade de zerar o ICMS sobre esses produtos, que hoje não existe fabricação aqui. Precisamos dar competitividade para a produção local frente aos importados”, analisou.

O parlamentar ​destacou ​ainda ​que o objetivo é manter o foco no cuidado com a saúde e a vida da população e, com equilíbrio, critérios e regras, por meio de protocolos, buscar uma retomada gradativa do setor produtivo, nas áreas do comércio, serviços e indústria. O tema vem sendo tratado desde 26 de março pelo Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico do Rio Grande do Sul, grupo formado por parlamentares e líderes de mais de 20 entidades do setor empresarial.

A necessidade de seguir com as ações na área da saúde e a preocupação com o aumento da taxa de desemprego também foram manifestadas pelo presidente da Assembleia: “Tenho recebido dezenas de ligações de empreendedores e prefeitos de municípios do interior do Estado relatando aumento do desemprego em decorrência do fechamento de pequenas e médias empresas. A situação é dramática”, lamentou. O presidente citou o exemplo da cidade de Santa Rosa, que, segundo uma projeção da Associação Comercial Industrial, Serviços e Agropecuária, presidida por Odaylson Eder, até 15 de abril, serão mais de mil desempregados. “O desemprego compromete o bem-estar das famílias, aumenta a violência, gerando mais criminalidade e colocando em risco a vida de todas as pessoas.”

Ao final da reunião, o governador sinalizou que está analisando o documento entregue terça-feira (7) pelo parlamentar, juntamente com os presidentes da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn; da Fiergs, Gilberto Petry; da Federasul, Simone Leite; e do Lide-RS, Eduardo Fernandez. Trata-se de um protocolo de funcionamento dos estabelecimentos comerciais elaborado pela Fecomércio, a partir das reuniões do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, com objetivo de orientar empresários do setor de comércio, serviços e turismo sobre formas de evitar o contágio do coronavírus dentro dos estabelecimentos, com destaque para a intensificação do uso de máscaras: “Estamos avaliando as sugestões expostas no protocolo. Vamos seguir coletando informações para fazer um cruzamento de dados, visando uma retomada segura e respaldada pela ciência”, finalizou Leite.

